Neuer Infotermin Kindertagespflege und Qualifizierung

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht Personen, die in der Kindertagespflege tätig werden möchten. Zu diesem Thema findet am 9. Dezember 2024 von 18.30 bis 20.30 Uhr ein Infotermin im Familienzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt in der Frankfurter Straße 71 statt.

„Die Kindertagespflege ist ein Angebot zur professionellen Betreuung von Kleinkindern in kleinen Gruppen. Besonders für die ganz kleinen Kinder hat die Kindertagespflege viele Vorteile. Deshalb freuen wir uns über Interessierte, die neu in die Kindertagespflege einsteigen und etwas mehr über die Praxis erfahren möchten. Nutzen Sie gerne das unverbindliche Informationsangebot“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Im Familienzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt gibt es die Möglichkeit, sich kostenfrei als Kindertagespflegeperson zu qualifizieren. Formale Voraussetzungen dafür sind ein Wohnsitz in Darmstadt, ein Mindestalter von 25 Jahren und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (B2-Niveau) sowie mindestens der Hauptschulabschluss.

Im Frühjahr 2025 startet ein neuer Qualifizierungskurs nach dem Qualifizierungshandbuch. Der kommende Infotermin bietet die Gelegenheit, sich dazu ausführlicher zu informieren.

Bei Interesse an der Infoveranstaltung oder Fragen im Vorfeld steht Rita Pöschl von der Tageselternvermittlung unter der Telefonnummer 06151/9512512 zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt