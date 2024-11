Fahrerlaubnisbehörde: Führerscheinanträge künftig ohne Behördengang

Teilen

Zum 31. Dezember 2024 endet die Möglichkeit, Fahrerlaubnisanträge nach Terminvereinbarung in den Stadtverwaltungen Groß-Umstadt, Ober-Ramstadt, Pfungstadt und Weiterstadt persönlich zu stellen. Für die meisten Führerscheinangelegenheiten ist eine Vorsprache, also ein Termin, bei der Fahrerlaubnisbehörde bereits nicht mehr nötig. In bestimmten Fällen wird es aber weiterhin die Möglichkeit einer Terminvereinbarung geben.

Beantragt werden kann künftig postalisch bei der Fahrerlaubnisbehörde in Dieburg. → Alle Infos zu den einzelnen Antragsarten und Kontaktmöglichkeiten.

Bei den meisten Führerscheinanträgen kann der Führerschein nach postalischer Antragstellung komfortabel per Direktversand von der Bundesdruckerei zur antragstellenden Person nach Hause übersandt werden. Lediglich bei Anträgen, bei denen ein alter Führerschein gegen einen neuen getauscht werden muss – unter anderem Umtausch in EU-Führerschein, Namensänderung, Berufskraftfahrer, Eintragung von Schlüsselzahlen – wird weiterhin eine Vorsprache erforderlich.

Für diese Vorsprachen bietet die Fahrerlaubnisbehörde ab Januar neben den bisherigen Vorspracheterminen zur Abholung im Kreishaus Dieburg zusätzlich auch Vorsprachetermine an den Standorten der Dienstleistungszentren „LaDaDi vor Ort“, die angegliedert sind an die Standorte der Zulassungs-Außenstellen Groß-Umstadt, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Weiterstadt, an. Der Link zur Online-Terminvereinbarung wird allen Antragstellenden im Laufe der Antragssachbearbeitung übermittelt.

Eine Ausnahme gibt es: In Ober-Ramstadt können die bis Jahresende noch dort beantragten Führerscheine auch 2025 noch bei der Stadtverwaltung abgeholt werden.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg