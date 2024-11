Teilen

Von Dienstag, 26. November, bis Freitag, 13. Dezember 2023, werden zwischen 9 und 15 Uhr in der Mollerstraße / Ecke Emilstraße in Darmstadt Kanaluntersuchungen durchgeführt. Für die Dauer der Untersuchungen ist der Kreisverkehr in diesem Bereich gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden über eine Sackgassenregelung gewährleistet.