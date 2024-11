Programm des Familienzentrums für erstes Halbjahr 2025

Teilen

Die neuen Kurse des Familienzentrums Darmstadt, Bereich Familienbildung, können ab dem 22. November für das 1. Halbjahr 2025 auf www.familienbildung-darmstadt.de eingesehen werden. Eine Anmeldung ist ab dem 27. November 2024 möglich.

Die Kurse und Angebote im 1. Halbjahr 2025 richten sich an (werdende) Familien, Kinder und Jugendliche. Die offenen Treffs bieten die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern oder Bezugspersonen über die Entwicklung der Kinder auszutauschen und von der Kursleitung hilfreiche Tipps zu speziellen Herausforderungen zu erhalten.

„Die Treffs, Kurse und Beratungen bieten Familien sowie Fachkräften Raum, Zeit und Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, wertvolle Anregungen zu erhalten und in ihrem Familien- und Arbeitsalltag bestärkt zu werden“, erklärt Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, dass die Angebote und Fachkräfte für Darmstädter Familien gut erreichbar sind. Dieses wird durch die Steuerung möglichst vieler Kurse in die Stadtteile realisiert. Familien erwartet ein vielfältiges Angebot an offenen Treffs und festen Kursen.“

Die Eltern-mit und ohne-Kind-Kurse haben unterschiedliche Schwerpunkte, von der Vorbereitung auf das Baby oder Geschwisterchen und die Geburt, Bewegung während und nach der Schwangerschaft sowie Rückbildung. Fragen zu Babyschlaf, Stillen und Ernährung, Bindung und Entwicklung können im Rahmen der Einzelberatung besprochen werden, die Beraterinnen und Berater geben passende und hilfreiche Impulse für alltägliche und besondere Herausforderungen.

Kinder werden in vielfältiger Art in ihrer Kreativität, Bewegungs- und Experimentierfreude gefördert. Jugendliche können sich durch den Babysittingkurs auf die Betreuung junger Kinder vorbereiten, sie erhalten Anleitung zu Beziehungsaufbau und -gestaltung sowie Ideen zu Spiel, Snacks und vieles mehr. Eltern erhalten in den Erwachsenenkursen wertvolle Impulse zu Entwicklungs- und Familienthemen. Pädagogische Fachkräfte und Gruppen können aus einem Themenpool, wie zum Beispiel Empathie, Resilienz und Kommunikation das Passende auswählen, die Termine werden dann individuell vereinbart.

Die offenen Eltern-Kind/Baby-Treffs und erstmals auch die Rückbildungskurse finden in der Haupt- und allen Außenstellen des Familienzentrums statt. Die Räume der Familienbildung sind in der Hauptstelle (Frankfurter Straße 71) sowie in den Außenstellen in Wixhausen (Verdistraße 22), Kranichstein (Bartningstraße 33) und Eberstadt (Oberstraße 13). Zudem wurde ein Baby-/Mehrlingstreff in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Lincoln-Siedlung in der Mahalia-Jackson-Straße 1 C gestartet.

Das Programm wird ausschließlich online veröffentlicht.

Weitere Informationen über die Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern (Beziehung und Entwicklung, Familienprobleme, Trennung und Scheidung), zu den Frühen Hilfen und der Qualifizierung und Aufbauqualifizierung von Kindertagespflegepersonen sind über die Website unter www.darmstadt.de im Bereich Leben/Soziales/Familie zu finden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt