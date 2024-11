„Europa feiert Weihnachten“: EUROPE DIRECT verteilt Weihnachtsbuch auf dem Luisenplatz

Teilen

Passend zur Vorweihnachtszeit verschenken Beschäftige des EU-Informationszentrums EUROPE DIRECT (ED) Darmstadt beim Regierungspräsidium Darmstadt sein Weihnachtsbuch auf dem Luisenplatz in Darmstadt. Neben dem Buch mit dem Titel „Europa feiert Weihnachten“ verteilt das ED am Freitag vor dem ersten Advent, 29. November 2024, 12 bis 16 Uhr, außerdem kostenlosen Kinderpunsch am Liebig Denkmal vor der Engel-Apotheke.

Das Buch enthält Weihnachtsgeschichten aus ganz Europa – um genauer zu sein aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten. Die Leserinnen und Leser erfahren darin, welche verschiedenen Bräuche und Traditionen es rund um das christliche Fest in den einzelnen Ländern gibt. Sie lernen in den Geschichten, wie unterschiedlich Weihnachten gefeiert wird, dass es dabei aber auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Die Kinder erleben mit den kleinen Heldinnen und Helden so die Vorfreude und Aufregung der Vorweihnachtszeit.

„Europa feiert Weihnachten“ wurde von Mitarbeitenden des RP und ED Darmstadt konzipiert. Wurde in diesem Jahr bereits zum elften Mal aufgelegt. Eine frühere Auszubildende recherchierte die Weihnachts-Bräuche in den EU-Mitgliedstaaten, strickte daraus kleine Geschichten und illustrierte diese liebevoll selbst – so lernen die Kleinen etwas über die verschiedenen Bräuche in Europa.

Das EUROPE DIRECT Darmstadt dient den Bürgerinnen und Bürgern sowie vor allem Schulen in der Region seit mehr als 25 Jahren als Anlaufstelle für alle Fragen und Informationsmaterial rund um die EU und die europäischen Institutionen. Das ED wird von der Europäischen Kommission kofinanziert.

Quelle & Bild: Regierungspräsidium Darmstadt