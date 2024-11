Teilen

Wegen des Adventsmarktes in Gräfenhausen wird die Haltestelle „Postplatz“ der Linie X14, X15 und WE1 ab Montag (25.11.) bis einschließlich 2. Dezember 2024 verlegt. Die Ersatzhaltestellen werden jeweils in der Darmstädter Landstraße auf Höhe der Kirche für Fahrtrichtung Darmstadt bzw. der Eisdiele für Fahrtrichtung Erzhausen sowie Darmstadt und in der Schloßgasse auf Höhe der Hausnummer 4 für Fahrtrichtung Darmstadt eingerichtet.