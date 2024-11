Dieburg: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere zehntausend Euro – Polizei warnt und sucht nach Zeugen

Teilen

Kriminelle haben sich am Donnerstag (14.11.24) als falsche Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin aus Dieburg um Schmuck, Gold und Geld gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierte ein angeblicher Polizist die Frau per Telefon und gaukelte ihr vor, dass eine Betrügerbande hinter ihrem Hab und Gut her sei und deshalb ihre Wertsachen zu Hause nicht mehr sicher wären. Zudem setzte ein weiterer falscher Polizeibeamter, ebenfalls telefonisch, die Dame unter Druck und brachte sie schließlich dazu ihre Wertsachen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro vor ihrem Haus in Töpfen bereitzustellen. Diese waren bereits kurze Zeit später weg, der Schwindel flog auf und die Seniorin alarmierte die richtige Polizei. Der genaue Wert des Diebesgutes bedarf noch weiterer Ermittlungen. Es kann derzeit auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Kriminellen auch in anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Darmstadt-Dieburg versuchen, an Beute zu gelangen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere Beobachtungen zu verdächtigen Personen, die Töpfe mit sich geführt haben, werden gesucht.

Die Polizei warnt vor diesem Hintergrund eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen