Wissenschaftsstadt Darmstadt und HEAG mobilo für Weiterbetrieb des HeinerLiner mit angepasstem Konzept

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt und HEAG mobilo setzen sich für den grundsätzlichen Weiterbetrieb des HeinerLiner über den 31. Dezember 2024 hinaus ein.

„Die HEAG mobilo wird die Beförderungsleistungen für die Dauer von zwei Jahren ausschreiben, mit der Option, diese um ein weiteres Jahr zu verlängern. Mit dem Weiterbetrieb können HEAG mobilo und Wissenschaftsstadt Darmstadt die in den letzten Jahren aufgebaute Infrastruktur und Expertise weiter nutzen, die sonst verloren gehen würde“, so Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey.

Das angepasste Konzept umfasst eine Änderung der Bedienzeiten. So soll der HeinerLiner ab 3. Februar 2025 zu ÖPNV-Randzeiten in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende verkehren. Das Bediengebiet und die virtuellen Haltestellen sollen erhalten bleiben, der HeinerLiner kann auch weiterhin per App und übers Telefon gebucht werden. Die Anzahl der Fahrzeuge wird reduziert, wobei die für die Rollstuhlmitnahme umgebauten Fahrzeuge erhalten bleiben und somit einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit in Darmstadt leisten sollen.

Der Zuschussbedarf für den Betrieb des HeinerLiner von der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird nach Berücksichtigung von Fahrgeldeinnahmen und Infrastrukturkosten mit etwa 1 Million Euro pro Jahr geschätzt. Darüber hinaus sehen die Wissenschaftsstadt Darmstadt und HEAG mobilo den HeinerLiner insbesondere in ÖPNV-Randzeiten weiter als wichtigen Teil des städtischen Mobilitätsangebots. Er soll als flexibles, digitales und nachfrageorientiertes Angebot den konventionellen ÖPNV mit Bus und Bahn ergänzen.

Gemäß der Magistratsvorlage MV 2020/0210 wurde im Jahr 2021 der Regelbetrieb des HeinerLiner befristet bis zum 31.12.2024 beschlossen. Seit Einführung des Systems wurden über 350.000 Fahrgäste befördert. Der App-gestützte Betrieb läuft stabil und hat einen festen Kundenstamm. On-Demand-Verkehre werden branchenweit als zukunftsrelevante Mobilitätslösung angesehen.

Bild: HEAG mobilo GmbH

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt