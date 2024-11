Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht Bericht über umgesetzte Maßnahmen der Nahmobilität im dritten Quartal 2024

Teilen

Das städtische Mobilitäts- und Tiefbauamt hat den Bericht über umgesetzte → Maßnahmen im Bereich Nahmobilität von Juli bis September 2024 veröffentlicht.

An der Kreuzung Adelungstraße / Grafenstraße wurde die Fahrradpforte für die Einfahrt in Gegenrichtung der Einbahnstraße rot eingefärbt, um das hier geltende Halteverbot zu verdeutlichen. Im Verschwenkbereich befinden sich nun zwei Fahrradbügel für vier Fahrräder und ein Motorradparkplatz.

An der Ecke Heinheimer Straße, Kopernikusplatz wurde die bereits vorhandene Radfurt rot markiert. Im Bestand war die Kreuzung unfallauffällig, vor allem hinsichtlich von Unfällen mit geradeaus nach Norden fahrenden Radfahrenden und parallel rechtsabbiegenden Kraftfahrzeugen. In der Unfallkommission wurde daher beschlossen, die Radfurt rot einzufärben und die Markierungen im Detail leicht anzupassen, um die Aufmerksamkeit beim Abbiegen auf den parallelen, bevorrechtigten Radverkehr zu erhöhen.

Des Weiteren wurde das Angebot an Fahrradabstellanlagen im Martinsviertel ausgeweitet. In der Fuhrmannstraße wurden in Höhe der Hausnummer 8 drei Fahrradabstellbügel für sechs Fahrräder installiert. In der Heinheimer Straße wurde in Höhe der dortigen Buchhandlung eine Fahrradabstellanlage für vier Fahrräder und ein Lastenrad errichtet. Die Zielgruppe sind Anwohnerinnen und Anwohner sowie Kundinnen und Kunden der umliegenden Geschäfte. Außerdem wird dort das Heinerbike „Watze-Wanne“ angeschlossen, sofern es nicht verliehen ist. Im Nachgang der grundhaften Erneuerung der Frankfurter Straße zwischen Landwehr- und Kahlertstraße, die im Dezember 2023 fertiggestellt wurde, erfolgten nördlich und südlich des neuen baulichen Radwegs die Markierungen der Einmündungsbereiche. Dabei wurde auch eine Verbesserung für den Fußverkehr erreicht, da das zuvor halbseitige Parken auf dem Gehweg unterbunden wird.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat im Oktober 2019 die erste Zählsäule für den Radverkehr an der Ecke Heidelberger Straße / Einsteinstraße in der Lincoln-Siedlung in Betrieb genommen. Die Zählstelle zeigt die Radnutzung pro Tag und pro Jahr auf dem Display an. In 2022 wurden darüber hinaus weitere Dauerzählstellen eingerichtet. Alle Zähldaten können tagesaktuell eingesehen werden. Die Messung erfolgt mit Hilfe des Prinzips der elektromagnetischen Induktion über spezifische Erkennungsmuster. Dafür werden speziell konfigurierte Induktionsschleifen in die Oberfläche integriert, die den Radverkehr zeitgenau und nach Fahrtrichtung differenziert kontinuierlich erfassen. Seit September 2024 können die Daten auch als CSV heruntergeladen werden. → Nähere Informationen zu den Fahrradzählstellen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt