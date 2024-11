Unbekannter greift Taxifahrer an – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Mittwochabend (13.11.24) in Darmstadt einen Taxifahrer in der Mornewegstraße angegriffen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 23.15 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, weil ein Taxifahrer mit seinem Wagen gegen zwei weitere geparkte Autos gefahren sein soll. Der gelbe Mercedes stehe nun quer auf der Straße. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, wurde der 59 Jahre alte Taxifahrer von seinem Fahrgast während der Fahrt attackiert. Er soll die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dabei soll der Unbekannte den Fahrer mit einem Messer angegriffen haben. Der 59 Jahre alte Taxifahrer erlitt dabei massive Verletzungen an den Händen. Im Anschluss soll es zu der Kollision gekommen sein. Umgehend suchte der Angreifer ohne Beute zu Fuß das Weite.

Der Flüchtige soll circa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze helle Haare gehabt haben. Er trug eine beige Hose mit einem hellblauen Oberteil und Sportschuhen.

Der 59-jährige Taxifahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamtinnen und Beamten herausfinden, dass der unbekannte Angreifer wohl am Hauptbahnhof in das Taxi einstieg. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat den beschriebenen Mann insbesondere im Bereich des Bahnhofs und in der Mornewegstraße beobachten können? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben? Weitere wichtige Hinweise nimmt das Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen