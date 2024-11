Pendler-Bike der Zukunft: h_da präsentiert fahrbereiten Prototyp des „Darmstadt Vehicle“

Teilen

Das „Darmstadt Vehicle“, kurz DaVe, ist ein neuartiges Allwetter-Fahrzeug für Pendelnde. Es ist als schnelle und komfortable Alternative zum Auto gedacht, soll den öffentlichen Nahverkehr entlasten und zur Mobilitätswende beitragen. Entwickelt wird das Pendler-Bike innerhalb eines Forschungsprojekts am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt (h_da) in Kooperation mit dem Industriepartner Ca Go Bike aus Koblenz. Bei einem Pressetermin wurde nun erstmals ein fahrbereiter DaVe-Prototyp präsentiert.

DaVe soll insbesondere Pendelnde ansprechen, die im Umkreis von bis zu 15 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen. Statt ins Auto könnten sie sich künftig auf das „Darmstadt Vehicle“ schwingen und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h schnell und trocken ankommen – bei jeder Witterung. Denn DaVe lässt sich bei Sonne, Wind und Regen nutzen: als S-Pedelec mit Cabrio-Anmutung bei Sonnenschein oder mit einfach aufspannbarem Regen- und Windschutz, der sich der Körpergröße anpasst und schnell wieder in einem Rucksack am Fahrersitz verstauen werden kann.

DaVe lässt sich irgendwo zwischen S-Pedelec, Motorrad und Auto verorten. Wie ein E-Bike kann man es batterieunterstützt fahren, die Verkleidung erinnert an die eines Motorrads und dient unter anderem als Spritzschutz und Stauraum. Die aufrechte, ergonomische Sitzposition ist man so bislang eher aus dem Auto gewohnt. „DaVe fährt sich sehr komfortabel und angenehm. Auch bei schnellerer Fahrt fühlt man sich sicher und stabil“, beschreibt Industriedesign-Professor Tom Philipps vom Fachbereich Gestaltung der h_da, der das Forschungsprojekt wissenschaftlich leitet und DaVe initiierte.

Entstanden ist das „Darmstadt Vehicle“ ab 2020 im Rahmen des Nachhaltigkeits-Forschungsprojekts „s:ne“ an der h_da. Erkenntnis damals wie heute: Der öffentliche Nahverkehr ist hoffnungslos überlastet, es braucht Alternativen, die die Straßen entlasten und zudem umweltfreundlich sind. DaVe soll ressourcenschonend, langlebig und reparierbar, schadstoffarm und recyclebar sein und somit zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Entwickelt wird DaVe zusammen mit dem Koblenzer Lastenrad-Spezialisten Ca Go Bike, der das neuartige Bike in den Markt bringen will. Zum Entwicklerteam gehören auch Absolventen der Hochschule Darmstadt. Als Inspiration für die Weiterentwicklung vom Protoyp hin zum marktreifen Fahrzeug dient die jüngste DaVe-Designstudie, die mit dem German Design Award prämiert wurde.

Mehr zu DaVe → hier im Video.

Bild: Oliver Nehring

Quelle: Hochschule Darmstadt