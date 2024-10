Herbstferien 2024: Busse statt Bahnen auf den Linien 4, 6, 8 und 9 – Verlegte Haltestellen auf Buslinie L

Teilen

In den hessischen Herbstferien verkehren von 12. bis 27. Oktober 2024 auf den Straßenbahnlinien 4, 6, 8 und 9 abschnittsweise Busse statt Bahnen. Auch die Buslinie L wird in den Ferien baustellenbedingt umgeleitet.

Ersatzbuslinie 8E zwischen Eberstadt und Alsbach

Während der gesamten Herbstferien werden die Linien 6 und 8 im Abschnitt zwischen „Eberstadt Frankenstein“ und „Alsbach Am Hinkelstein“ mit Bussen gefahren. Grund dafür sind Bauarbeiten an einem Bahnüberweg in Malchen sowie an der Fahrleitung.

Die Ersatzbusse zwischen Eberstadt und Alsbach verkehren als Linie 8E und fahren montags bis freitags alle 15 Minuten, samstags im 20-Minuten-Takt und sonntags jede halbe Stunde. Die Ersatzhaltestellen befinden sich meist in unmittelbarer Nähe der Straßenbahnhaltestelle am Fahrbahnrand. Die Haltestelle „Bickenbacher Straße“ ist Richtung Alsbach in die Alte Bergstraße (Höhe Kreuzung Bickenbacher Straße) verlegt, Richtung Darmstadt in die Zwingenberger Straße (Höhe Nr. 2A). Statt der Haltestelle „Beuneweg“ wird die Bushaltestelle „Ortsmitte“ der Buslinie BE2 angefahren.

Am Wochenende: Ersatzbuslinie 9E zwischen Schloss und Griesheim

Auf den Linien 4 und 9 fahren die Ersatzbusse wegen Brückenarbeiten zwischen der Haltestelle „Schloss“ und der Endhaltestelle „Platz Bar-le-Duc“ in Griesheim, jedoch nur an den Wochenenden. Unter der Woche fahren die Linien regulär.

Wegen Brückenarbeiten fahren an den drei Wochenenden in den Herbstferien – 12./13., 19./20. sowie 26./27. Oktober 2024 – zwischen „Darmstadt Schloss“ und „Griesheim Platz Bar-le-Duc“ Busse statt Bahnen als Linie 9E.

Fahrgäste können an der Haltestelle „Berliner Allee“ barrierefrei zwischen Bahnen und Ersatzbussen umsteigen. Die Linie 9E verkehrt samstags alle zehn Minuten, sonntags jede Viertelstunde.

Folgende Haltestellen sind im Ersatzverkehr verlegt:

„TZ Rhein Main“ an die Westseite des Hauptbahnhofs im Zweifalltorweg

„Maria-Goeppert-Straße“ in die Robert-Bosch-Straße auf Höhe ESOC

Alle weiteren Ersatzhaltestellen von „Otto-Hesse-Straße“ bis „Hans-Karl-Platz Am Markt“ am Fahrbahnrand.

Die Haltestelle „Waldfriedhof“ wird nicht von den Ersatzbussen, sondern kostenfrei vom On-Demand-Shuttle HeinerLiner angefahren. Buchungen vom und zum Waldfriedhof werden automatisch als kostenlos angezeigt.

Die Fahrradmitnahme und der Kauf von Fahrkarten sind in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich.

Verlegte Haltestellen auf der Buslinie L

Wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Liebigstraße mit der Pallaswiesenstraße fährt die Linie L in den Herbstferien von 14. bis 25. Oktober 2024 eine Umleitung. In Fahrtrichtung TU-Lichtwiese/Campus ist die Haltestelle „Pallaswiesenstraße“ östlich der der Kreuzung Liebigstraße/Pallaswiesenstraße verlegt. Die Haltestelle „Kahlertstraße“ befindet sich ersatzweise in beide Fahrtrichtungen in der Frankfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 32, die Haltestelle „Klinikum“ entfällt.

Weitere Informationen

Die geänderten Fahrpläne der Linien 4, 6, 8, 8E, 9, 9E und L stehen in Kürze auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download zur Verfügung. Aktuelle Fahrplanauskünfte bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Alle Änderungen im Straßenbahnbereich hat das Verkehrsunternehmen auf heagmobilo.de/herbstferien sowie in einem Flyer zusammengefasst, dort findet sich auch ein Kartenlink zu den Positionen der Ersatzhaltestellen. Die HEAG mobilo setzt vor und zu Beginn der Baumaßnahme am Luisenplatz zusätzlich Infopersonal ein.

