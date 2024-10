Groß-Umstadt: Geschlagen und getreten – Zeugen nach Vorfall im Bruchweg gesucht

Teilen

Drei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Dienstagabend (8.10.24) auf einen 13-Jährigen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen war der Junge in Groß-Umstadt zusammen mit zwei Freunden gegen 18.45 Uhr von dem Trio angehalten worden. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 12 bis 15 Jahren hätten ihm in der Folge eine Mütze und eine Fahrkarte entwendet. Anschließend sollen sie den 13-Jährigen in einer Seitenstraße im Bereich eines dortigen Spielplatzes geschlagen und getreten haben, bevor sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Jungen verlief noch ohne Erfolg.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Personenbeschreibung liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, die drei Fliehenden sollen helle Hosen und Nike Air Max Schuhe getragen haben. Zeugen, denen die Drei vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind oder die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 35 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen