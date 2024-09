Fahrzeug stürzt ins Gleisbett – Ermittlungen gegen 23-Jährigen

Teilen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (24.09.24) musste in Darmstadt die Bahnstrecke für 3 Stunden gesperrt werden. Gegen 19:45 Uhr alarmierten über Notruf Zeugen die Polizei und meldeten einen Verkehrsunfall, bei dem ein Auto im Bereich des Ostbahnhofes von der Brücke gefallen sei.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug auf der Dieburger Straße unterwegs und kam auf Höhe der dortigen Brücke, welche über die Bahnstrecke führt, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte auf das Gleisbett. Laut Zeugenaussagen sollen drei Personen anschließend aus dem Wagen geklettert sein. Ein 26-jähriger Mann, ein 23-jähriger Mann sowie eine 17 Jahre alte Jugendliche, die sich im Fahrzeug befunden haben dürften, konnten vor Ort angetroffen werden.

Der 23-jährige Mann sowie das Mädchen wurden leicht verletzt. Der 26-jährige Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei allen drei Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Strafanzeige erstattet. Wer von ihnen gefahren ist und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des 1. Polizeireviers. Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs muss sich zudem die 17-Jährige strafrechtlich verantworten, nachdem sie eine Rettungswagenbesatzung attackierte. Aufgrund ihres psychischen Zustandes kam sie im Anschluss in eine Fachklinik.

Die Ermittlungen richten sich gegen den 23-Jährigen, der im Verdacht steht, zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Fahrzeugs gesessen zu haben. Der junge Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, blieb über Nacht in einer Gewahrsamszelle. Da auch nicht auszuschließen war, dass er unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das Fahrzeug, mit dem das Trio unterwegs war, am 11. September 2024 in Griesheim entwendet wurde. Zudem dürften die drei Tatverdächtigen auch für einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Studentenwohnheims in der Havelstraße am frühen Sonntagmorgen (22.09.24) in Frage kommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen kam der 23-Jährige am Mittwoch (25.09.24) zunächst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen