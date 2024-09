Autofahrerin verhindert Frontalzusammenstoß und fährt gegen Baum – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Teilen

Am Dienstag (24.09.24), gegen 22:30 Uhr, ereignete sich in Darmstadt im Kreuzungsbereich Leydheckerstraße / Im Tiefen See ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein dunkler Audi befuhr die Leydheckerstraße und geriet aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Mühltal kam entgegen gefahren und musste dem Audi ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dort befindlichen Baum. Die junge Fahrerin, sowie die 19-jährige Beifahrerin aus Darmstadt, wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 EURO geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis auf den Unfallverursacher und zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt (06151-969-41310) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen