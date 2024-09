Südhessen: Vier Tatverdächtige nach bundesweiten E-Bike-Diebstählen in Untersuchungshaft – Rund 400.000 Euro Schaden

Teilen

Nach monatelangen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen konnten bereits am 13. September 2024 aufgrund zuvor erwirkter Haftbefehle drei der Beschuldigten im Alter von 28 bis 31 Jahren festgenommen werden. Gegen die Beschuldigten besteht der Verdacht, in mehr als 100 Fällen hochpreisige Fahrräder im gesamten Bundesgebiet entwendet zu haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten es die Beschuldigten im Alter von 28, 29, 29 und 31 Jahren insbesondere auf hochpreisige E-Bikes und Pedelecs abgesehen. In unterschiedlicher Besetzung sollen sie seit September 2023 in Garagen und Fahrradschuppen eingedrungen sein, um an ihre Beute zu kommen. Diese sollen sie anschließend ins Ausland gebracht haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei gehen davon aus, dass der Gesamtschaden bei rund 400.000 Euro liegen dürfte. Unmittelbar vor der Festnahme sollen die drei Beschuldigten durch vier weitere Diebstähle einen Schaden von rund 7.500 Euro verursacht haben.

Die drei Beschuldigten wurden im Anschluss einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Bereits im August war der vierte Beschuldigte im Alter von 29 Jahren aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen worden.

Weitere Ermittlungen, insbesondere zu der Gesamtzahl der Taten, dauern weiterhin an und sollen das Ausmaß der Diebeszüge weiter aufdecken. Sollten sichergestellte Fahrräder einer Tat zweifelsfrei zugeordnet werden können, wird sich die Polizei proaktiv mit den Besitzerinnen oder Besitzern in Verbindung setzen. Es wird gebeten, von Nachfragen an die Darmstädter Kripo abzusehen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen