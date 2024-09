Digitale Fahrgastzählung wird auf gesamte HEAG mobilo-Flotte ausgeweitet

Teilen

Auf dem Weg zu einer datenbasierten Auswertung des Fahrgastverhaltens geht die HEAG mobilo weitere Schritte: Alle Busse und Straßenbahnen werden mit dem IT-Fahrgasterfassungssystem des Anbieters SonoBeacon ausgestattet. Nachdem in der Pilotphase 2023 die Hardware in 27 Bussen verbaut wurde, wird die Fahrgastzählung auf die gesamte Flotte ausgeweitet.

In der Testphase konnten ausreichend Daten gesammelt werden, um eine Datengenauigkeit von über 80 Prozent zu erreichen. Die HEAG mobilo erhält so erstmalig flächendeckend belastbare Informationen zum Fahrgastverhalten. „Wir lernen im Projekt mobiSmart viel darüber, welche Verbindungen und Umstiege zu welchen Zeiten gefragt sind. Durch die Ausweitung auf alle Fahrzeuge vergrößern wir die Datengrundlage und können künftig das ÖPNV-Angebot noch besser an die Bedürfnisse unserer Fahrgäste anpassen“, sagt Johannes Gregor, Geschäftsführer der HEAG mobilo.

„Mit Hilfe von Machine-Learning-Modellen konnten wir bei mobiSmart die Messgenauigkeit unserer SonoEdges auf über 80 Prozent steigern. Unser Team freut sich jetzt darauf, die Technologie in der gesamten Flotte im Einsatz zu sehen und mit KI-gestützten Tools den öffentlichen Personennahverkehr in Darmstadt noch smarter zu machen“, erklärt Liesa Stange, Data Scientist bei der SonoBeacon GmbH.

Alle weiteren Busse und Straßenbahnen werden nun schrittweise mit der Hardware ausgestattet. Davon ausgenommen sind die Straßenbahnen der Baureihe ST12, die bis zum Frühjahr 2025 die Flotte verlassen werden.

Das Digitalisierungsprojekt wird mit einer Fördersumme von 194.726 Euro aus Mitteln des „Sofortprogramms Saubere Luft“ vom Bundesministerium für Digitales & Verkehr gefördert. Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter heagmobilo.de/fahrgastzaehlung.

Über die Technologie im Projekt mobiSmart

Das IT-Fahrgasterfassungssystem, das im Rahmen des Digitalisierungsprojekts mobiSmart eingesetzt wird, erfasst mittels einer speziellen Hardware, den sogenannten SonoEdges, über WLAN die Anzahl der mobilen Endgeräte. Diese Daten werden anonymisiert und zur Auswertung an eine Software weitergeleitet. Die Plattform verarbeitet täglich Millionen von Datensätzen und ermöglicht es, linienspezifische Auslastungen zu visualisieren. Auf diese Weise können langfristig fundierte Entscheidungen zur Optimierung des Verkehrsangebots getroffen werden. Darüber hinaus sollen Reiseketten, also auch Umstiege zwischen ÖPNV-Angeboten, nachvollzogen werden, um hier Potentiale zu sichten und das Angebot zu verbessern.

Über den Hersteller SonoBeacon

Die SonoBeacon GmbH, mit Sitz in Wismar, entwickelt und liefert innovative Technologien zur Erfassung und Analyse menschlicher Bewegungsdaten. Ihr Ziel ist es, Unternehmen durch maßgeschneiderte Lösungen bei der Effizienzsteigerung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen. www.sonobeacon.com

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH