Afrikanische Schweinepest: Ausbreitung der ASP nördlich des Pfungstädter Moors verhindern – Neuer Schutzzaun zwischen A67 und A5

Derzeit ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg das Seuchengeschehen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem begrenzten Gebiet zwischen der A67 und A5 bei Alsbach-Hähnlein und Bickenbach aktiv.

Um zu verhindern, dass die ASP sich nördlich des Pfungstädter Moors ausbreitet, wird in Kürze ein ca. 5,7 Kilometer langer und 1,20m hoher, fester Zaun zwischen den Autobahnen A67 und A5 errichtet. Dieser soll ermöglichen, dass keine infizierten Schweine weiter in den nördlichen Teil des Landkreises wandern können. Der Landkreis sieht diesen Schritt als notwendig an, um keine weiteren Beschränkungen für die Landwirtschaft erlassen zu müssen und den Eintrag der ASP in schweinhaltende Betriebe zu verhindern. Der Baubeginn des Schutzzauns hat am 23. September 2024 begonnen und soll in der kommenden Woche abgeschlossen sein.

Zunächst gilt in diesem Gebiet ein Maisernteverbot, um die Wildschweine dort zu binden bzw. nicht aufzuschrecken. Nach Umsetzung verschiedener Maßnahmen, insbesondere durch den Zaunbau und Drohnenflüge, wird die Infektionslage neu bewertet.

Auch die Bevölkerung ist von der Errichtung des Zaunes betroffen. Der Radweg „Die Bergstraße Natur“, der das Gebiet kreuzt, wird in Zukunft zwei Durchgänge erhalten, die sich automatisch schließen. Diese Einschränkungen sind notwendig, um die Verbreitung der ASP effizient zu bekämpfen. Der Landkreis und die beteiligten Kommunen bitten um Verständnis für die Maßnahmen und um Solidarität mit unseren Landwirten.

Zusätzliche Durchgänge, die ausschließlich den örtlichen Landwirten vorbehalten sind, können nur mit einem Schlüssel passiert werden. Weitere Information findet man unter www.ladadi.de/asp.

Quelle & Bilder: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg