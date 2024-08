Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet im September PC-Schulung für Seniorinnen und Senioren an der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule an

Teilen

Im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt startet im September 2024 wieder eine PC-Schulung an der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule im Berufsschulzentrum Nord in Darmstadt. Immer mittwochs in der Zeit von 13:35 Uhr bis 14:50 Uhr unterstützen Schülerinnen und Schüler interessierte Seniorinnen und Senioren in allen Fragen rund um Computer, Smartphone oder dem sicheren Umgang mit dem Internet. Start ist der 4. September, Folgetermine sind der 11., 18. und 25. September 2024. Pro Termin sind fünf Euro für die Klassenkasse zu entrichten.

Um Anmeldung bei der Servicestelle Soziales und Beratung, Telefon 06151 13-2872 oder E-Mail sub-programm@darmstadt.de, wird gebeten.