Flugkünstler der Nacht – Mit dem NABU Darmstadt die Welt der Fledermäuse entdecken

Der NABU Darmstadt lädt für Freitag, 30.8.2024, zu einer spätabendlichen Exkursion ein. Von 19:30 bis ca. 21:00 Uhr wird das geheime, nächtliche Leben der Fledermäuse erfahrbar gemacht. Unter Anleitung der NABU-Projektgruppe Fledermäuse mit Lioba Stenner, Martin Hoier und Oliver Weiß werden Fragen zur Orientierung, Lebensweise und Vielfalt beantwortet. Bei der Beobachtung unterschiedlicher Fledermausarten werden ihre Ultraschallrufe mit Detektoren hör- und sichtbar gemacht.

Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. Treffpunkt ist die Haltestelle Fasanerie / Parkplatz am Oberfeld (bei Revierförsterei Hirschköpfe) in der Dieburger Straße in Darmstadt.