B 26: Brückeninstandsetzung am Eifelring in Darmstadt

Am Montag, den 2. September 2024 beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Instandsetzung des Brückenbauwerkes, das den Eifelring am westlichen Ortsausgang von Darmstadt über die Bundestraße B 26 (Rheinstraße) führt.

Für die Ausführung der Arbeiten sind mehrere Bauphasen vorgesehen. Die Gesamtarbeiten an der Brücke dauern voraussichtlich bis Ende November 2024 an.

Begonnen wird die Instandsetzung am südlichen Brücken-Widerlager.

Im Rahmen dieser Arbeiten wird auf der B 26 stadteinwärts der rechte Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr ab Einmündung der Bundesautobahn A 672 (aus Richtung Darmstädter Kreuz) über die verbleibenden beiden Fahrstreifen der Bundesstraße an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Diese werden im Baustellenbereich verengt und verschwenkt. Die Geschwindigkeit wird auf 50 Stundenkilometer beschränkt.

Der entlang der Bundesstraße geführte Fuß- und Radweg bleibt grundsätzlich passierbar. Er wird vor der Brücke in Richtung Stadtmitte auf den rechten Fahrstreifen umgeleitet, der für den motorisierten Verkehr gesperrt wurde. Nach der Brücke führt die Umleitung für 350 Meter auf einen daneben liegenden Weg und anschließend zurück auf den Geh- und Radweg der Rheinstraße.

Ab voraussichtlich Oktober werden die Bauarbeiten an den anderen Brückenteilen fortgeführt. In diesem Zeitraum wird der Schienenverkehr der Straßenbahn entlang der B 26 an mehreren Wochenenden pausieren. Zu den Details sowie zu den weiteren Bauphasen wird Hessen Mobil noch einmal gesondert informieren.

Zur Baumaßnahme

Im Rahmen der Maßnahme wird Spritzbeton auf dem Bauwerk entfernt, der dort in der Vergangenheit aufgebracht wurde und eine vollständige Bauwerksprüfung erschwert.

Zunächst wird der Spritzbeton an der Unterseite des Spannbetonüberbaus abgetragen, um mögliche Risse und tiefliegende Schäden freizulegen. Anschließend werden die Bereiche nach Hohlstellen abgeklopft und die Betonoberflächen gereinigt. Die Instandsetzung beinhaltet die Beton- und Betonstahlerneuerung sowie das Verpressen von vorhandenen Rissen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 520.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement