Elternabend zum Thema Cannabis in der Lincoln-Siedlung

Teilen

Die Fachstellen Suchtprävention in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg laden interessierte Bürgerinnen und Bürger am 11. Juni 2024 zu einem Elternabend rund um das Thema Cannabis ein. Die Veranstaltung findet von 17.30 Uhr bis 20 Uhr im Bürgerinnen- und Bürgersaal Lincoln (Mahalia-Jackson-Straße 1 c, 64285 Darmstadt) statt. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Voranmeldung gebeten (Tel.: unter 06151 13-64771; E-Mail: fsp@network-rope.org).

Gemäß dem neuen Cannabisgesetz ist der Besitz, Konsum und Anbau von Cannabis unter bestimmten Bedingungen für Volljährige erlaubt. „Viele Eltern fragen sich: Was tun, damit das Kind nicht kifft? Was tun, wenn es kifft? In unserer Veranstaltung geben wir grundsätzliche Informationen über Cannabis und den Konsum durch Jugendliche. Wir klären über Mythen auf und weisen auf verschiedene Handlungsoptionen hin, damit Eltern in dieser schwierigen Phase mit ihren Fragen nicht allein sind“, erklärt Michelle Denk von der Fachstelle Suchtprävention in der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Gemeinsam mit Veronika Hohmann von der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg veranstaltet sie bereits den dritten Elternabend zu diesem Thema.

Bürgermeisterin Barbara Akdeniz ist Suchtprävention ein wichtiges Anliegen: „Nicht nur durch die Legalisierung von Cannabis sind Eltern in vielerlei Hinsicht gefordert, ihre Kinder angemessen zu begleiten und zu schützen. Ich setze mich für die Stärkung der Prävention auf unterschiedlichen Ebenen ein. Wir brauchen noch viel mehr Angebote, weil die Herausforderungen und Risiken zunehmen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind. Deswegen begrüße ich den Elternabend sehr und werde mich auch gerne selbst daran beteiligen.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt