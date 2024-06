Theaterfestival MADE.2024 auch Darmstadt

Teilen

MADE., das bundesweit einzigartige → Theaterfestival der freien Szene in Hessen, lädt 2024 zu Festivals in drei Städten ein: Marburg (6. bis 9. Juni), Darmstadt (13. bis 16. Juni) und Gießen (27. Juni bis 6. Juli 2024). Unter dem Motto »Freiräume(n)« gibt MADE.2024 eine breit gefächerten Einblick in die aktuellen Entwicklungen der freien Theaterszene Hessens. Veranstalter ist der Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen e.V. (laPROF).

Das Festival bringt seit 2009 besonders sehenswerte Produktionen der Freien Darstellenden Künste in Hessen landesweit in mehreren Städten auf die Bühne, immer auf Augenhöhe mit der Zeit.

Mit »Freiräume(n)« als Festivalmotto 2024 möchte MADE. in Marburg, Darmstadt und Gießen ein Freihafen sein für das Entfesseln von »Freiheitsenergien« für die Zukunft! Die ausgewählten Inszenierungen zeigen spannende Aspekte des Freiräumens auf: Ablösungsprozesse von Traditionen, von kultureller Prägung, von äußeren Zwängen und Erwartungen. Der Suche nach uns selbst, durch das Erinnern, das Erleben unseres Körpers, das Hinterfragen unserer Rollen. Spielerisch werden Visionen für eine neue Gesellschaft erprobt, aber auch der Blick auf das Abseits der Demokratie gerichtet – dorthin, wo rechte Ideologen versuchen, Land zu gewinnen.

Mit der siebten Ausgabe und zum 15-jährigen Bestehen ist MADE. erneut Abbild wichtiger Themen und künstlerischer Tendenzen – und dabei vielfältiger denn je. Ganz besonders freuen wir uns über die erstmaligen Kooperationen mit dem Stadttheater Gießen und den Hessischen Theatertagen; mit der Angewandten Theaterwissenschaft und dem Theaterlabor.

Für 2024 haben sich mehrheitlich Tanzproduktionen für das Festival beworben; entsprechend bilden Tanz, Choreografie und (Tanz-)Performances einen Schwerpunkt des Programms, zu dem neun Inszenierungen für Erwachsene und ein Kindertheaterstück gehören, zwei Stücke richten sich auch an ein gehörloses Publikum. In allen Städten gibt es zudem ein Begleitprogramm, zu dem der Eintritt frei ist.

Quelle & Bild: laPROF e.V. Hessen