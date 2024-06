Kino unter Sternen im Filmseher Open Air

Teilen

Anfang Juni startet das Filmseher Open Air Kino in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim: vom 5. Juni bis 7. September 2024 laufen wieder die schönsten Filme der vergangenen zwölf Monate im romantischen Rondell auf dem Gelände des Schuldorf Bergstraße.

Die erfolglose Schauspielerin Madeleine Verdier wird überraschend des Mordes an einem berühmten Produzenten bezichtigt. Vertreten von ihrer besten Freundin, der arbeitslosen Anwältin Pauline, folgt ein Aufsehen erregender Prozess, in dem die beiden Frauen eindrucksvoll die ewiggestrigen Männer vorführen – Madeleine wird freigesprochen und als neuer Star mit lukrativen Rollenangeboten überhäuft. Doch dann taucht eine Zeugin des Verbrechens auf, die die Wahrheit um jeden Preis enthüllen will … Mit der glamourösen Krimikomödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“ startet das diesjährige Filmseher Open Air Kino in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim: Vom 5. Juni bis zum 7. September, jeweils mittwochs bis samstags, laufen an lauen Sommerabenden noch einmal die schönsten Filme der vergangenen zwölf Monate im idyllischen Rondell der Freilichtbühne. Mit dabei: Herzerwärmende Wohlfühl- Filme wie „The Holdovers“, „The Lost King“ und „Eine Million Minuten“, das erschütternde Psychodrama „The Zone of Interest“, das Science Fiction Epos „Dune: Part Two“, der knallbunt-fröhliche Mega-Hit „Barbie“, Familienfilme wie „Checker Tobi“ und „Raus aus dem Teich“, die Komödie „Ein Fest für’s Leben“ und natürlich jede Menge Programmkino – von „Geliebte Köchin“ über „Poor Things“ bis „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“. Das vollständige Programm gibt’s auf der Homepage unter www.filmseher.de.

Die Filmvorführungen finden in der denkmalgeschützten Freilichtbühne auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim statt. Die Filme starten mit Einbruch der Dunkelheit (Juni/Juli/August: 21.45 Uhr, ab 15. August: 21 Uhr, ab 1. September: 20.45 Uhr), Einlass ist jeweils etwa eine Stunde vorher (Juni/Juli/August: 20.30 Uhr, ab 15. August: 20 Uhr, ab 1. September: 19.45 Uhr).

