»Welthits auf Hessisch« und Nosie Katzmann beim Alice-Kultursommer 2024

Corona ist vorbei und der Alice-Park in Darmstadt erscheint im neuen Glanz. Das Alice-Hospital freut sich in diesem Jahr Kulturschaffende und Gäste auf dem grünen Rasen begrüßen zu dürfen. Zum Auftakt am 9. Juni 2024 spielen Tilman Birr und Elis C. Bihn alias „Welthits auf Hessisch“ und am 16. Juni 2024 folgt Nosie Katzmann live.

Wenn Elvis Presley, Roxette oder The Police hessisch gesungen hätten, die Musikgeschichte wäre anders verlaufen. Ob besser oder schlechter… naja, wer weiß das schon so genau? Jedenfalls hätte man sie besser verstanden. Zum Glück gibt es Tilman Birr und Elis C. Bihn alias „Welthits auf Hessisch“. Sie haben für Sie weltbekannte Hits der letzten 130 Jahre originalgetreu übersetzt – ins Hessische, die Sprache der Liebe und der Poesie. Nun singen sie die berühmten Lieder „Am Lebe bleibe“ (Bee Gees), „Bös“ (Michael Jackson) oder „Kerzsche innem Wind“ (Elton John).

Tilman Birr und Elis C. Bihn alias „Welthits auf Hessisch“

09. Juni 2024 | Beginn 11:00 Uhr | Einlass 10:30 Uhr | Eintritt frei Alice-Park Dieburger Str. 31 64287 Darmstadt

Über 40 internationale Charthits, Millionen verkaufte CDs weltweit, dutzende Gold- und Platinauszeichungen – die Karriere des Songschreibers Nosie Katzmann ist ein einziger Superlativ! Er schrieb für den Sound der 90er Jahre jene Songs, die Danceprojekten wie Culture Beat, Jam & Spoon, DJ Bobo und vielen mehr zu weltweiten Erfolgen verhalfen. Darunter Welthits, wie ‚Mr. Vain‘ (Culture Beat), ‚More And More‘ (Captain Hollywood Project), sowie ‚Right In The Night‘ oder ‚Be Angeled‘. Live präsentiert Nosie Katzmann eine Mischung aus seinen größten Erfolgen in akustischen Versionen, Songs aus seinen Solo-Alben, sowie dem ein oder anderen Cover von Liedern, die ihm selbst viel bedeuten. Dazu wird natürlich auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und Stories aus dem Studio, von den großen Erfolgen und auch mal aus den Backstage-Bereichen preisgegeben!

Nosie Katzmann live

16. Juni 2024 | Beginn 11:00 Uhr | Einlass 10:30 Uhr | Eintritt frei

Alice-Park Dieburger Str. 31 64287 Darmstadt

Quelle & Bilder: Stiftung Alice-Hospital