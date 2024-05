Neu im Angebot der Kreisvolkshochschule: Führungen auf Schloss Heiligenberg in Jugenheim

Teilen

Darmstadt-Dieburg. Lange Jahre lag Schloss Heiligenberg im Dornröschenschlaf. Um wieder Leben auf den Heiligenberg zu bringen, hat es sich die Stiftung Heiligenberg Jugenheim zum Ziel gesetzt, die Gebäude und den Landschaftspark, in den das Schloss eingebettet ist, denkmalgerecht zu restaurieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn Schloss Heiligenberg ist nicht einfach eines der vielen historischen Gebäude im Landkreis: hier fand im 19. Jahrhundert europäische Politik und Diplomatie statt.

Eine Führung rund um das Schloss am Freitag, 7. Juni 2024, um 15 Uhr informiert über die spannende Geschichte des Ortes von der Gründung des Klosters über das Grab der Stammeltern des Hauses Battenberg/Mountbatten bis hin zum Schloss Heiligenberg mit der Großherzogin Wilhelmine und ihrem Sohn Prinz Alexander von Hessen und bei Rhein. Die Führung der vhs Darmstadt-Dieburg in Kooperation mit der Stiftung Heiligenberg Jugenheim beleuchtet auch die verwandtschaftlichen Beziehungen nach England, Spanien und dem Zarenreich. Der Weg der Familie von Battenberg von der Bergstraße nach Europa kann ergänzend in dem Podcast Treffpunkt Heiligenberg – Die Battenbergs – Vom Heiligenberg nach Europa nachgehört werden.

Anmeldungen für die Führung (bis 28. Mai 2024) und weitere Informationen gibt es im Internet unter https://vhs.ladadi.de.

Bild: Bernd Dörwald

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg