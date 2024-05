Kindervorlesung: Was ist Licht?

Teilen

Am Samstag, den 25. Mai 2024, um 10.00 Uhr geht es mit den Kindervorlesungen weiter. Prof. Dr. Markus Gräfe von der Technischen Universität Darmstadt spricht zum Thema „Was ist Licht?“.

Licht ist etwas, das uns jeden Tag umgibt und das wir oft für selbstverständlich halten. Doch was genau ist Licht? In seinem Vortrag entführt Prof. Gräfe die Kinder in die faszinierende Welt des Lichts. Die Kinder erfahren, wie Licht entsteht, warum es so wichtig ist und wie es unser Leben auf vielfältige Weise beeinflusst.

Der Besuch der Kindervorlesung ist wie immer für alle Kinder kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Es stehen ausreichend Plätze zur Verfügung. Dieses Jahr finden die Kindervorlesungen in dem Hörsaal 30, Gebäude S3|13 des Wissenschaftsschlosses der TU Darmstadt, Hochschulstraße 1, statt.