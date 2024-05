Europawahl am 9. Juni 2024: Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert über Versand der Wahlbenachrichtigungen, Öffnungszeiten des Briefwahlbüros und Änderung von Wahllokalen

Teilen

Die Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl am Sonntag, 9. Juni, werden bis zum Sonntag, 19. Mai 2024, an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt versandt. Wahlberechtigt sind alle Deutschen gemäß Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie alle in Deutschland wohnhaften Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, also am 9. Juni 2008 oder früher geboren wurden und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wer bis zum 19. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, wird gebeten, sich bis Freitag, 24. Mai 2024, mit dem Wahlamt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151 13-3007).

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Vordruck, mit dem Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger können Briefwahlunterlagen schriftlich beantragen und zu sich nach Hause schicken lassen. Seit Montag, 29. April 2024, können Wahlberechtigte außerdem während der üblichen Öffnungszeiten persönlich im Briefwahlbüro (Luisenplatz 5, 64283 Darmstadt, 2. OG, Schalter 15 und 16) ohne vorherige Terminvereinbarung vorsprechen, Briefwahlunterlagen in Empfang nehmen und ihre Stimmen persönlich (durch Briefwahl) an Ort und Stelle abgeben.

Neben der Wahlbenachrichtigung muss dafür der Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument vorgelegt werden. Die Wahlberechtigten können auch ohne Wahlbenachrichtigung, das heißt nur mit ihrem Identitätsnachweis (Personalausweis, Reisepass) wählen bzw. abstimmen.

Hinsichtlich der Wahlbezirke und -lokale haben sich gegenüber der Landtagswahl 2024 folgenden Veränderungen ergeben:

• Das Wahllokal für den Bezirk 650 (vorheriges Wahllokal: Lichtenbergschule) ist ab sofort die Quartierwerkstatt Lincoln-Siedlung (Bürgerinnen- und Bürgersaal, Mahalia-Jackson-Straße 1 c).

Die Käthe-Kollwitz-Schule bleibt das Wahllokal für die Wahlbezirke 370, 380 und 390. Jedoch werden nicht mehr die Klassenräume als Wahllokale genutzt, sondern die Turnhalle.

Das Wahllokal der Wahlbezirke 1020 und 1030 (zuvor Haus der Vielfalt) ist ab sofort die Mensa der Wilhelm-Hauff-Schule (Stresemannstraße 5).

Alle eben genannten Wahllokale sind barrierefrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt