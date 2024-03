Für Seniorinnen und Senioren: Romantisches Frühlingskonzert in der Orangerie

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt Seniorinnen und Senioren für Dienstag, 7. Mai 2024, zu einer musikalischen Reise durch den Frühling in die Darmstädter Orangerie ein. Das Konzert mit romantischer Musik, dargeboten von Studierenden der Akademie für Tonkunst, beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr). „Dieses Konzert ist ein schönes Angebot, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden, Bekannten oder Familie ein paar frohe Stunden zu verbringen. So lässt sich dieser Frühlingstag klangvoll und in Gemeinschaft erleben“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Kostenlose Eintrittskarten gibt es ab Dienstag, 2. April, im Stadtfoyer am Neuen Rathaus (Luisenplatz 5 A), montags bis donnerstags zwischen 8 und 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr. Außerdem sind Karten bei den Bezirksverwaltungen in Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich – und, sofern noch Plätze frei sind – direkt vor Beginn des Konzerts.

Bei dem Frühlingskonzert handelt es sich um eine Veranstaltung ausschließlich für Seniorinnen und Senioren ab dem 65. Lebensjahr mit Wohnsitz in Darmstadt; es wird gebeten, einen Nachweis bei Abholung der Karten vorzulegen. Pro Person werden maximal vier Karten ausgegeben. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Simone Blank, Amt für Soziales und Prävention, Abteilung Altenhilfe unter Telefon 06151 13-28 72.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt