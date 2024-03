Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg im Saarland getötet

Teilen

Am Samstagvormittag (23.03.2024), gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei des Saarlandes über ein Tötungsdelikt in der Gemeinde Schmelz informiert. Ein 37 Jahre alter Mann wurde in einer Wohnung tot aufgefunden.

Eine Zeugin wählte gegen 11:00 Uhr den Polizeinotruf. Einsatzkräfte der Operativen Einheit sowie der Polizeiinspektion Lebach und der Polizeiinspektion Saarlouis fanden den Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, welcher sich aus beruflichen Gründen im Saarland aufhielt, leblos vor.

Nach intensiven Ermittlungen und Durchsuchungen mehrerer Wohnanwesen kam es am frühen Sonntagmorgen (24.03.2024) in Frankreich zur Festnahme von drei Personen durch französische Polizeikräfte. Ob es sich hierbei um die gesuchten Täter handelt wird derzeit noch ermittelt. In diesem Zusammenhang steht das Landespolizeipräsidium Saarland im engen Informationsaustausch mit den französischen Ermittlungsbehörden. Bei denen im Großraum Paris festgenommenen Personen handelt es sich um drei Männer im Alter von 36 Jahren, 38 Jahren und 42 Jahren. Weitere Einzelheiten können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland