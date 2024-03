Öffnungszeiten der Stadtbibliothek während der Osterferien

Teilen

Am Samstag, 30. März 2024, bleibt die Hauptstelle der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus geschlossen. An den anderen Ferientagen haben die Hauptstelle und die Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das digitale Angebot der Stadtbibliothek steht unabhängig von den Öffnungszeiten rund um die Uhr zur Verfügung.

Der Bücherbus bleibt während der gesamten Osterferien, das heißt von Montag, 25. März, bis einschließlich Freitag, 12. April 2024, in der Garage. Die Pause wird zur Wartung und Reinigung des Busses genutzt. Ab Dienstag, 16. April 2024, werden die Haltepunkte wieder wie gewohnt bedient. Die Leihfristen wurden entsprechend angepasst, so dass während dieser Zeit keine Medien im Bücherbus abgegeben werden müssen.