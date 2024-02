Ausstellung der Masterarbeiten am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt

Teilen

Der Fachbereich Architektur der TU Darmstadt lädt ein zur Ausstellung der Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2024. Ab Montag, 19. Februar 2024, präsentieren rund 70 Absolvent*innen des Fachbereichs ihre Abschlussarbeiten in den Bereichen Hoch- und Städtebau. Die Arbeiten sind bis einschließlich 23. Februar 2024 im Fachbereichsgebäude L3|01 am Campus Lichtwiese ausgestellt.

Gier.Macht.Gewalt. International center for research on colonialism

Hrsg. vom Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie (Prof.’in Anett-Maud Joppien)

Im Lissabonner Stadtteil Belem soll ein multifunktionaler Stadtbaustein entstehen, der dem Thema Kolonialismus einen sichtbaren Raum im öffentlichen Leben gibt und als Katalysator für eine kritische und dennoch konstruktive Betrachtung und Reflexion des europäischen Kolonialismus dient. Ein Zentrum, das für alle Generationen attraktiv, einladend und nutzbar ist und vor allem Interesse am Thema weckt. Es soll Menschen verschiedener Herkunft, Meinungen und Lebenserfahrungen aufklären und miteinander in Kontakt bringen. Das Zusammenspiel zwischen Stadt, Gebäude und Außenraum spielt dabei eine essenzielle Rolle.

Ausstellungsort: Kleiner Zeichensaal (Raum 111, 1.OG)

Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 8–20 Uhr

Taggerwerk Bibliothek Graz. Zugang zu Wissen – Bildung für alle

Hrsg. vom Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetypologie (Prof.’in Elke Reichel)

Zugang zu Wissen und gute Bildungschancen für alle Teile der Bevölkerung stellen das Fundament unseres fortschrittlichen Zusammenlebens sowie des erlangten Wohlstands dar. Die Vermittlung und der Austausch von Wissen und der friedliche Diskurs sind Grundlage eines kultivierten und verständnisvollen Miteinanders.

Im Rahmen der Masterthesis soll auf dem Gelände der ehemaligen Taggerwerke im Süden von Graz eine Bibliothek entwickelt werden, die neben dem bekannten und gewohnten Funktionsablauf einer Bibliothek weitere Nutzungen beinhaltet. Wir wollen zeigen, dass sich die Typologie Bibliothek dem Zeitgeschehen anpassen und an Relevanz gewinnen kann.

Gegenstand der Betrachtung ist ein teilweise leerstehendes Fabrikgelände, das Taggerwerk im Süden von Graz. Dieser Bereich der Stadt ist geprägt durch das unvermittelte Aufeinandertreffen von vorrangig profaner teilweiser verlassener Bauten für die Infrastruktur, Wohnungsbau und Einfamilienhäuser.

Ausstellungsort: Pabst-Saal (Raum 201, 2. OG)

Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 8–20 Uhr

Kurleben Bad Soden. Über die gesunde Kleinstadt

Hrsg. vom Fachgebiet Entwerfen und Stadtplanung (Prof. Dr. Martin Knöll)

Wie können wir Kleinstädte so gestalten, dass sie Gesundheit und Lebensqualität inmitten eines raschen demographischen und strukturellen Wandels fördern?

Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in die bestehende Infrastruktur und deren Verbesserung Gesundheit und Wohlbefinden für Bewohner:innen und Besucher:innen fördern können. Unsere Strategie ist es, der Nachverdichtung Priorität einzuräumen und diese in Bad Soden-Salmünster, einer kleinen Kurstadt im Wandel, zu erproben.

Die Studierenden entwerfen eine Vision und Strategie für die Stadt, die Nutzungs-, Struktur- und Mobilitätskonzepte umfasst. Darüber hinaus entwickeln sie einen Masterplan für die zentralen Freiräume der Stadt, für Neubau und Bauen im Bestand (Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Umbau, Erweiterung, Sanierung etc. Die möglichen Bauflächen (z.B. leerstehende Gebäude, versiegelte Freiflächen und unbebaute Grundstücke) sind in Bad Soden vorhanden und es liegt in der Hand der Studierenden, ob, wie viel und in welcher Qualität dort gebaut wird.

Ausstellungsort: Raum 457 am Fachgebiet EUS, 4. OG

Öffnungszeiten: Mo.–Do., 10–18 Uhr und Fr., 10–14 Uhr

TU Darmstadt

Fachbereich Architektur

Gebäude L3|01

El-Lissitzky-Straße 1

64287 Darmstadt

Ausstellungsdauer:

Montag, 19. bis Freitag, 23. Februar 2024

Bild: Jürgen Schreiter

Quelle: TU Darmstadt