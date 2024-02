„Heimat shoppen“ geht in die fünfte Runde

Teilen

Gut vier Wochen lang dreht sich alles um die Ortskerne und Innenstädte: Vom 13. September bis zum 13. Oktober 2024 findet die IHK-Initiative „Heimat shoppen“ in Südhessen zum fünften Mal statt. Die Vorbereitungen laufen bereits an. Interessierte Kommunen und Gewerbevereine können sich bis zum 17. März 2024 anmelden.

Gewinnspiele, Modenschauen, Stadtfeste und vieles mehr: Vom 13. September bis zum 13. Oktober zeigt „Heimat shoppen“ mit kreativen Aktionen, was die südhessischen Innenstädte und Ortskerne zu bieten haben. Das Ziel: die lokalen Geschäfte und Restaurants stärker in den Blick zu rücken. Die südhessischen Kommunen und Gewerbevereine sind herzlich eingeladen, sich an der IHK-Initiative zu beteiligen. Im letzten Jahr nahmen 35 Kommunen aus der Region an „Heimat shoppen“ teil, darunter Groß-Zimmern, Riedstadt und das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim zum ersten Mal.

Anmeldung bis zum 17. März

Interessierte Kommunen, Gewerbevereine und sonstige Innenstadtinitiativen können sich noch bis zum 17. März 2024 für „Heimat shoppen“ anmelden. Das Anmeldeformular und weitere Informationen sind unter www.darmstadt.ihk.de/heimatshoppen zu finden.

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar