h_da setzt Orientierungsangebote für soziale und künstlerische Berufe fort: Bewerbungsfristen für „DasDoris“ und „Start“

Die Hochschule Darmstadt (h_da) setzt ihre Orientierungsangebote für soziale und künstlerisch-gestalterische Berufe fort: Das Darmstädter Orientierungsjahr für soziale Berufe → „DasDoris“ hilft jungen Menschen herauszufinden, ob ein Studium oder eine Ausbildung eher in Frage kommt. → „Start“ ist ein künstlerisch-gestalterischer Orientierungskurs am Fachbereich Gestaltung. Für beide Programme laufen die Bewerbungsfristen.

„DasDoris“ – Das Darmstädter Orientierungsjahr für soziale Berufe

Das Darmstädter Orientierungsjahr für soziale Berufe „DasDoris“ geht mit dem Start des Sommersemesters 2024 am 01.04. in eine neue Runde. Es hilft jungen Menschen bei der Entscheidung, ob ein Studium der Sozialen Arbeit oder eine Ausbildung in einem Gesundheits- oder Sozialberuf eher in Frage kommt. Hierfür kooperiert die h_da mit den größten deutschen Wohlfahrtsverbänden. Interessierte können sich noch bis zum 15.03 bewerben auf https://www.dasdoris.de

„DasDoris“ ist ein zweisemestriges Programm zur Studien- und Berufsorientierung. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Hochschul- oder Fachhochschulreife. Die jungen Leute sind an der Hochschule Darmstadt als Studierende eingeschrieben, lernen in zwei Blöcken das Studium der Sozialen Arbeit kennen und nehmen auch bereits an Prüfungen teil. Entscheiden sie sich im Anschluss für ein Studium der Sozialen Arbeit an der h_da, können ihnen erfolgreich besuchte Module anerkannt werden.

In der vorlesungsfreien Zeit absolvieren die Teilnehmenden in drei sozialen Berufen mehrwöchige Praktika. Partner sind der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Südhessen, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Darmstadt, der Caritasverband Darmstadt, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Darmstadt-Stadt, das Diakonische Werk Darmstadt-Dieburg und der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen. Möchten die Teilnehmenden im Anschluss an „DasDoris“ lieber eine Ausbildung beginnen, können Praktika für das Sozialassistenzjahr angerechnet werden.

„Start“ – Künstlerisch-gestalterischer Orientierungskurs

An Schülerinnen und Schüler zwischen Schule und Studium richtet sich der einsemestrige, künstlerisch-gestalterische Orientierungskurs „Start“ am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt (h_da). Er beginnt wieder im Sommersemester 2024 und bietet eine strukturierte Einführung in zahlreiche künstlerische Techniken, Methoden und Strategien. Das Angebot dient der Orientierung und Kompetenzförderung zur Vorbereitung auf ein Studium und ist ein Programm zur Begabtenförderung im Bereich Kunst und Gestaltung nach der Schulausbildung. Bewerbungsschluss für das Sommersemester 2024 ist der 16.02.24.

„Start“ bietet die Möglichkeit, durch Zeichnung, Malerei, Plastik, Fotografie, Bewegtbild oder auch Performance eigene Ausdruckmöglichkeiten zu entwickeln und zu reflektieren. Die Teilnehmenden werden bei ihren künstlerischen Projekten von drei Dozentinnen und Dozenten 26 Stunden pro Woche unterrichtet. Zusätzlich unterstützen Tutorinnen und Tutoren für 10 Stunden pro Woche bei der selbständigen Arbeit an den Projekten.

Für die Dauer des Kurses sind die bis zu 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Gasthörer an der Hochschule Darmstadt eingeschrieben. Hierfür zahlen sie einmalig eine Aufnahmegebühr von 100 Euro. Die im Laufe des Kurses entstandenen Arbeiten können dann für eine Studienbewerbung an einem der gestalterischen Studiengänge der h_da genutzt werden, der Orientierungskurs ist aber ausdrücklich kein Mappenkurs. Alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebescheinigung und nehmen an einer gemeinsamen Abschlussausstellung teil. Details zum Programm und dem Bewerbungsprozedere finden sich auf https://design.h-da.de/start

Hintergrund

Mit „hey mint“ und dem „Hessen Technikum“ bietet die Hochschule Darmstadt weitere Orientierungsprogramme für Schülerinnen und Schüler an der Schwelle von Schule zu Studium an. Eine Übersicht findet sich hier: https://h-da.de/studium/orientierungssemester

Quelle: Hochschule Darmstadt