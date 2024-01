Griesheim: Unbekannte toben sich an Bus aus – Über 40.000 Euro Schaden

Teilen

An einem in der Flughafenstraße abgestellten Linienbus für den Schienenersatzverkehr tobten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochmittag (24.01.) und Donnerstagvormittag (25.01.24) in Griesheim aus. Die Täter schlugen zahlreiche Scheiben und Türen des Busses ein und sprühten den kompletten Innenraum mit Feuerlöschpulver ein. Nach erster Einschätzung dürfte es sich um einen Totalschaden handeln. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf über 40.000 Euro.

Das Kommissariat 42 der Polizei in Griesheim ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06155/8385-0