Unbekannte zersägten im Herrngarten zwei seltene Jungbäume

Im Dezember 2023 haben Unbekannte in Darmstadt, im Herrngarten, zwei über zwei Meter hohe, vor wenigen Jahren gepflanzte Jungbäume in circa 50 Zentimeter Höhe abgesägt. Ein Zürgelbaum wurde vermutlich am 18. Dezember abgesägt; am 20. Dezember wurde eine Person beobachtet, die um 9.40 Uhr an einem Ginkgobaum sägte. Von diesem Baum war nachmittags nur noch ein Stumpf übrig.

Grünflächendezernent Michael Kolmer verurteilt diesen Fall von Vandalismus scharf: „Der Herrngarten ist die Freiluftoase in der Innenstadt, die wir für die Bürgerinnen und Bürger pflegen und erhalten wollen. Was hier passiert ist, ist das genaue Gegenteil. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat daher in beiden Fällen Anzeige erstattet. Bürgerinnen und Bürger, die den Vorgang beobachtet haben oder künftig etwas Derartiges bemerken, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.“

Bei den beiden Bäumen handelte es sich um Raritäten, die nach jahrelanger, mühevoller Aufzucht in die historische Parkanlage Herrngarten ausgepflanzt wurden. Im Herrngarten stehen über 700 Bäume. Aufgrund jährlicher Abgänge (abgestorben, krankheitsbedingt, nicht mehr standsicher) werden fortlaufend neue Bäume nachgepflanzt, um den Landschaftspark zu erhalten.

Bäume tragen zur Sauerstoffproduktion und Luftverbesserung bei; durch Schattenwurf und Transpiration senken sie die Umgebungstemperatur und verringern die Anzahl von Hitzeinseln im Stadtgebiet. Indem sie verschiedenen Pflanzen- und Tierarten Lebensraum und Nahrung bieten, tragen sie zum Erhalt der Biodiversität bei. Nicht zuletzt erhöhen sie die Aufenthaltsqualität durch ihre Blätter, Blüten, Früchte und Wuchsformen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt