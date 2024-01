Neue Bevölkerungsprognose für Darmstadt bis 2035 vorgestellt

Teilen

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Oberbürgermeister Hanno Benz am Montag

(15.01.24) die aktuelle Bevölkerungsprognose für die Wissenschaftsstadt

Darmstadt vorgestellt. Nach Berechnungen der Abteilung Statistik und

Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung könnte

Darmstadts Bevölkerungszahl bis 2035 auf 177.249 Einwohner steigen.

Gegenüber dem Bezugszeitpunkt 31. Dezember 2022 wären das 12.670

Personen mehr, so Benz.

Die Stadt hat drei Varianten berechnen lassen, die sogenannte mittlere

Variante bildet die Grundlage für die weitere Planung. Im Unterschied zu

den vergangenen 15 bis 20 Jahren wird das Bevölkerungswachstum in

Darmstadt nicht mehr fast ausschließlich von Studentinnen und Studenten

sowie Hochqualifizierten aus dem In- und Ausland getragen, sondern auch

durch den Zuzug von Geflüchteten. Die Altersstruktur in Darmstadt wird

weitgehend gleichbleiben. Die Zahl der Personen über 65 Jahre wird

zunehmen, die sogenannten „Baby-Boomer“ werden in den nächsten Jahren

aus dem Berufsleben ausscheiden. Durch den möglicherweise anhaltenden

Zuzug wird die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter und die der

Minderjährigen ebenfalls weiter zunehmen.

„Das prognostizierte Wachstum ist eine Aufgabe, die wir mit unseren

Partnern, den Landkreisen und Städten im Umland, fachübergreifend

betrachten. Unter anderem werden wir die Rolle des Wohnungsbaus neu

bewerten. Das gilt sowohl für die Qualität und Quantität von Gebäuden,

die wir in der Stadt benötigen, als auch für den Umgang mit den

örtlichen Flächenreserven. Wir werden das künftige Wachstum steuern

und gestalten. In jedem Fall ist auch die Entwicklung von neuen

Gewerbeflächen notwendig. Ebenso müssen wir uns mit den Auswirkungen des

Wachstums auf die Gesellschaft in Darmstadt und über die Stadtgrenzen

hinaus kritisch auseinandersetzen“, so Oberbürgermeister Benz.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose 2035 und weitere Veröffentlichungen

der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und

Stadtentwicklung können auf der → städtischen Webseite heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt