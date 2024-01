Fotoausstellung mit Lieblingsorten in Eberstadt in der Stadtteilbibliothek Eberstadt

Teilen

Von Freitag, 19. Januar, bis Donnerstag, 8. Februar 2024, werden die Fotos der Aktion „Ich zeig dir mein Eberstadt – schöne Orte der Begegnung“ in der Stadtteilbibliothek Eberstadt (Oberstraße 11 a, geöffnet dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr) ausgestellt. Für interessierte Kita-Gruppen und Schulklassen können Termine vereinbart werden unter der Telefonnummer 06151 13-2835 oder per E-Mail an stadtbibliothek@darmstadt.de.

Zu der Fotoaktion hatte 2023 das Familienzentrum „Gemeinsam stark in Eberstadt“ aufgerufen. Im Rahmen dieser Aktion sind zahlreiche kreative Unikate entstanden. Die Ausstellung der Fotos und gestalteten Fotohocker präsentiert die Wohlfühlorte von Eberstädter Kindern und Erwachsenen. Interessierte sind eingeladen, über die Ausstellung versteckte Orte im Stadtteil zu entdecken.

Die Aktion wird von der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Dotter-Stiftung gefördert.

