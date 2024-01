Mörfelden-Walldorf: Einbrüche in Gartenhütten – Hühner geköpft

Teilen

In der Nacht zum Freitag (12.01.24) drangen in Mörfelden-Walldorf Kriminelle im Bereich eines Schrebergartengeländes in der Langener Straße in mehrere Gartenhütten ein. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt sieben Hütten und durchsuchten diese. Aus allen Hütten wurden Gegenstände entwendet. Die Unbekannten köpften zudem acht Hühner und ließen sieben davon mitgehen. Sie flüchteten unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung insgesamt auf etwa 6000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Aktivitäten im dortigen Bereich bemerkt haben. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen könnten, wird gebeten, mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 Kontakt aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen