Eberstadt: Sechs Verletzte bei Kollision zwischen Linienbus und Straßenbahn

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Straßenbahn in der Heidelberger Landstraße Ecke Georgenstraße in Darmstadt-Eberstadt rief am Montag (15.01.24) Polizei und Rettungsdienst auf den Plan.

Aktuellen Ermittlungen zufolge stieß die Straßenbahn mit nächstem Halt „Wartehalle“, die aus Richtung Süden kam, gegen 7 Uhr mit dem von rechts kommenden Linienbus zusammen. Dieser wollte nach links auf die Heidelberger Landstraße abbiegen und in Richtung Süden fahren. Durch den Aufprall rollte der Bus rückwärts und stieß mit dem Fahrzeugheck gegen die Scheibe eines Friseursalons. Die Scheibe des Salons, der glücklicherweise noch geschlossen hatte, ging zu Bruch.

Bei dem Zusammenstoß wurden nach derzeitigem Kenntnisstand fünf Personen leicht und eine Person schwerer verletzt. Unter ihnen der Straßenbahnfahrer, der Fahrer des Linienbusses und vier Fahrgäste. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Nachdem die Straßenbahn und der Linienbus von der Unfallstelle abgeschleppt wurden, wurde die Fahrbahn gegen 09 Uhr wieder freigegeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen