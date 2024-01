Der Griesheimer Literatursalon kommt in den ‚Rosengarten‘

Teilen

Am 16. Januar 2024, um 19 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Mitglieder des Griesheimer Literatursalons lesen aus ihrer Anthologie ‚Nebelschwaden‘ – Altheim: Coortext-Verlag 2024.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Der Griesheimer Literatursalon ist ein Stammtisch von Darmstädter Autoren, die sich in privatem Rahmen treffen. Dazu gehören so bekannte Namen wie Klaus Pfeifer, Claudia Traser, Thomas Fuhlbrügge, Ellen Eckhardt und Marc Mandel.

Die Mitglieder diskutieren Woche für Woche über literarische Projekte und stellen sich gegenseitig ihre neuesten Texte vor. Daraus entstanden in den letzten Jahren mehrere erfolgreiche Anthologien. Im vergangenen Herbst nahmen sich die Teilnehmer das Thema ‚Mistery‘ vor und schrieben rätselhafte, zum Teil sogar unheimliche, Geschichten. Die brandneue Anthologie heißt ‚Nebelschwaden‘.

Quelle: Marc Mandel