Linien MO4, O: Haltestellen entfallen

OBER-RAMSTADT – Wegen Bauarbeiten in der Odenwaldstraße fahren die Linien MO4 und O von Montag (15.01) an bis 17. Mai 2024 eine Umleitung. Auf der Linie O entfallen die Haltestellen „Ober-Ramstadt Schlossmühle“ und „Modau Horeth“ sowie „Modau Am Schlossberg“, die auch auf der Linie MO4 entfällt. Ersatzweise wird die Haltestelle „Kirchstraße“ angefahren.

Der geänderte Fahrplan der Linie O steht auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose HEAG mobilo App.