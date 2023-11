Gedenkfeiern zum Volkstrauertag auf dem Waldfriedhof, in Arheilgen und Eberstadt

Teilen

Anlässlich des diesjährigen Volkstrauertages finden in Darmstadt am Sonntag, 19. November 2023, auf dem Waldfriedhof sowie auf den Friedhöfen in Arheilgen und Eberstadt Gedenkfeiern statt. Bereits am Vorabend des Volkstrauertages wird die Wissenschaftsstadt Darmstadt am Mahnmal auf dem Kapellplatz zum stillen Gedenken wieder einen Kranz niederlegen lassen. Zu den Gedenkveranstaltungen sind die Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreterinnen und -vertreter eingeladen.

Im Rahmen der Gedenkstunde auf dem Waldfriedhof (Am Waldfriedhof 25) wird Oberbürgermeister Hanno Benz eine Rede zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror, Gewalt und Diktatur in Vergangenheit und Gegenwart halten und einen Kranz niederlegen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Eingang des Waldfriedhofes. Musikalisch wird die Veranstaltung von dem Bläserensemble „Brass on Mission“ begleitet.

Auf dem Arheilger Friedhof (Weiterstädter Straße 46) wird Oberbürgermeister Benz in stillem Gedenken um 13.30 Uhr einen Kranz für die Wissenschaftsstadt Darmstadt niederlegen.

Auf dem Eberstädter Friedhof (Palisadenstraße 20) beginnt die Gedenkstunde in der Trauerhalle um 14.55 Uhr, wenn die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen in Eberstadt läuten. Nach der Begrüßung durch Bezirksverwalter Ludwig Achenbach hält Oberbürgermeister Benz die Gedenkrede für die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Die Gedenkrede für den Sozialverband VdK hält Dieter Gimbel, Vorsitzender VdK Eberstadt. Das Totengebet spricht Pfarrer Christoph Nowak von der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef. Die Veranstaltung, zu der auch der Eberstädter Ortsverband des VdK Hessen-Thüringen einlädt, wird vom Gesangverein „Frohsinn 1842“ begleitet.

„Nicht nur die Kriege der Vergangenheit, sondern auch die Kriege der Gegenwart, Diktaturen, menschenverachtender Terror und grassierende Gewalt machen uns die große Bedeutung von Frieden deutlich. Am Volkstrauertag erinnern wir an das nur schwer in Worte zu fassende Leid, das Kriege, Terror und Gewalt seit je her verursacht haben und bis in die Gegenwart hinein verursachen“, so Oberbürgermeister Benz.

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den so genannten stillen Tagen. Ursprünglich 1925 eingeführt, wird er seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt