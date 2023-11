Teilen

Der Citytunnel in Darmstadt muss für Bauarbeiten in folgenden Zeiträumen gesperrt werden: Freitag (17.11.) von 20 Uhr bis Samstag (18.11.), 5 Uhr sowie Samstag (18.11.) von 20 Uhr bis Montag (20.11.23), 5 Uhr. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt wird in diesen Zeiträumen weitere Arbeiten zur Ertüchtigung der Tunnelbetriebstechnik durchführen und damit eingehend die Demontage einer vorhandenen Deckenschalung.