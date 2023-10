Helmut Roth liest aus seinem Buch ‚Steinkleid für eine Leiche‘

Teilen

Am 10. Oktober 2023, um 19 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen. Helmut Roth liest aus seinem Roman ‚Steinkleid für eine Leiche‘. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Es geht um Liebe, Eifersucht, Geld und Missgunst, wie so oft in diesem Genre. Kurz vor der Vernissage der Ausstellung im Park vom Jagdschloss Kranichstein wird in einer der Skulpturen eine Leiche entdeckt. Einige Tage später erregt ganz in der Nähe ein zweiter Toter sehr viel Aufmerksamkeit. Für Darmstadts Kripo beginnt eine ungewöhnliche Aufklärungsarbeit. Vergleichsdaten gibt es nicht. Nur eines ist sofort klar: In beiden Fällen kann der Fundort nicht der Tatort sein.

Helmut J.A. Roth wurde 1945 in Alsbach geboren. Nach Bundeswehr und Studium der Biologie begab er sich eher unfreiwillig in die Pharmaindustrie. Mit Beginn seiner Rente begann er Bücher zu schreiben. Zuerst zwei Gedichtbände und danach bisher vier Kriminellen-Romane. Er nennt sie so, weil er darin mehr über die Kriminellen erzählt als über die Kriminalen. Seine Werke spielen in Südhessen, meist in Darmstadt und Frankfurt, also Orte, die er persönlich kennt. Neben Ehefrau Kindern und Enkeln pflegt er die Hobbys Reisen sowie Haus und Garten.

Foto: Ellen Eckhardt