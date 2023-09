Zweiter Teil der China-Vortragsreihe des Darmstädter Netzwerks: China – Machtsystem, Menschenrechte und Protestkultur

Teilen

Zum zweiten Teil seiner China-Vortragsreihe „Chinas langer Marsch – Zwischen Tradition und Moderne, Überwachungsstaat und globaler Supermacht“ lädt das Netzwerk politischer Bildung in Darmstadt ein. Den Auftakt bildet ein Vortrag von Adrian Geiges, China-Kenner, Bestseller-Buchautor, Filmemacher und langjähriger Asien-Korrespondent des „Stern“ am Donnerstag, 5. Oktober 2023, über „Das Machtsystem Xi Jinpings – Der mächtigste Mann der Welt“. Beginn ist um 19 Uhr im „nr30“, Nieder-Ramstädter Straße 30, in Darmstadt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird ebenso gebeten, ebenso um Anmeldung unter winfried.kaendler@ekhn.de oder info@darmstadt-vhs.de . Zum Darmstädter Netzwerk politischer Bildung gehören Volkshochschule Darmstadt, Katholisches Bildungszentrum nr30, Evangelisches Dekanat Darmstadt und AStA der HDA.

Weiter geht es am Mittwoch, 11. Oktober 2023, mit einem Vortrag zum Thema „China und die Menschenrechte. Von Uiguren, Tibet, Hongkong, Bürgerechtler:innen und Web-Aktivist:innen“ am Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr, im Offenen Haus, Rheinstraße 31. Referentin ist die renommierte Chinaforscherin Prof. Dr. Kristin Shi-Kupfer von der Universität Trier.

Den Abschluss bildet der Vortrags- und Gesprächsabend „Wie der Konfuzianismus Chinas Protestkultur prägt. Do you hear the people sing? Von der Macht der Stillen“ am Donnerstag, 2. November, 19 Uhr, im „nr30“. Es referiert die Heidelberger Chinaforscherin und Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. Barbara Mittler.

Weitere Informationen unter www.darmstadt-vhs.de, www.nr30.de, www.dekanat-darmstadt.de oder www.asta-hochschule-darmstadt.de.

Bild: Adrian Geiges

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt