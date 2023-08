Mörfelden-Walldorf: Mülleimer vor Stadthalle brennt

Teilen

Ein unter dem Vordach der Stadthalle in Mörfelden-Walldorf in der Waldstraße befindlicher Mülleimer geriet am Sonntagvormittag (06.08.23), gegen 11.30 Uhr in Brand. Der Mülleimer brannte samt Holzverkleidung vollständig aus. Zudem wurde auch die Dachhaut durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Im Innenraum der Halle entstand glücklicherweise nur eine geringe Rauchbelastung. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen