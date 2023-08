Otzberg-Lengfeld: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs – Polizei stoppt 15-jährigen Wagenlenker

Teilen

Einen 15-jährigen Wagenlenker stoppte die Polizei in der Nacht zum Dienstag (08.08.23) in Otzberg-Lengfeld. Gegen 3 Uhr beabsichtigten die Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt, eine Fahrzeugkontrolle bei einem vorbeifahrenden Renault durchzuführen. Der Fahrer des Autos hatte offensichtlich andere Pläne und entzog sich der Kontrolle, was zu einer kurzen Verfolgungsfahrt führte.

Schließlich gelang es den Ordnungshütern, das Fahrzeug im Bereich der Landstraße 3065 bei Lengfeld zu stoppen und die beiden Insassen zu kontrollieren. Im Auto selbst befanden sich ein 15-jähriger Fahrer sowie sein ebenfalls 15-jähriger Beifahrer. Der junge Fahrzeugführer machte auf die Beamten einen berauschten Eindruck, weswegen ein Drogenvortest folgte, der positiv auf THC reagierte.

Er wurde für weitere Maßnahmen auf die Wache gebracht und anschließend, wie der minderjährige Beifahrer auch, den Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen