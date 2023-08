Neue Unterkunft für Geflüchtete in der Nieder-Ramstädter Straße 73

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat im Juni 2023 in der Nieder-Ramstädter Straße 73 eine neue Unterkunft für bis zu 60 Geflüchtete aus der Ukraine eröffnet.

Die ersten Familien sind dort bereits eingezogen. Der Sozialkritische Arbeitskreis Darmstadt e.V. (SKA) wurde als kompetenter Sozialdienst damit beauftragt, die neuen Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen, insbesondere bei der Integration in den Sozialraum.

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, für Menschen die vor Krieg und Elend in ihrem Heimatland geflohen sind, einen weiteren sicheren Platz zu schaffen. Es ist wichtig, dass wir schutzbedürftige Menschen unterstützen. Die Stadt Darmstadt übernimmt humanitäre Verantwortung. Bei allen Anstrengungen benötigen wir weiterhin den Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen, um die vielfältigen Aufgaben vor denen wir stehen, bewerkstelligen zu können“, erklärt Oberbürgermeister Hanno Benz.

„Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, ein Gebäude in zentraler Lage, guter Anbindung an den ÖPNV und offenem Sozialraum zu finden. Hier haben Geflüchtete gute Voraussetzungen, um in Darmstadt Fuß zu fassen und die schrecklichen Kriegsgeschehen im Heimatland zu verarbeiten“, ergänzt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz. „Es ist uns sehr wichtig, dass sozialpädagogische Ansprechpersonen vor Ort sind, denn neben formalen Fragestellungen geht es natürlich auch um die Begleitung der Menschen mit ihren individuellen Lebensgeschichten, die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geprägt sind. In den meisten Fällen sind Verwandte in der Ukraine verblieben, die Sorgen sind groß.“

Ein gutes Miteinander im Quartier steht im Fokus der Wissenschaftsstadt Darmstadt und auch der SKA e.V. wird sich in seiner täglichen Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern für ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben engagieren.

Die Mitarbeitenden des SKA e.V. stehen allen Anwohnerinnen und Anwohnern für Fragen und Anregungen vor Ort oder per E-Mail via nrs73@ska-darmstadt.de, sowie telefonisch unter 0157 73321950, 0172 9466932 zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt