Zoo Vivarium erhält Zertifikat des Europäischen Zooverbands EAZA

Im Anschluss an eine zweitägige Begutachtung durch Prüferinnen und Prüfer des Europäischen Zooverbands EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) wurde dem Zoo Vivarium die begehrte EAZA-Zertifizierung und damit die Vollmitgliedschaft im Europäischen Zooverband verliehen. Dem Verband gehören rund 400 wissenschaftlich geleitete Zoologische Gärten an, die Ziele wie bessere Bildungsmöglichkeiten und den Erhalt bedrohter Arten verfolgen. Um die verschiedenen Einrichtungen auf ein einheitliches Niveau zu bringen, hat die EAZA Standards erarbeitet. Der Prüfung dieser Standards muss sich jedes EAZA-Mitglied unterziehen.

„Der Arten- und Naturschutz sowie die Umweltbildung im Zoo Vivarium sind der Wissenschaftsstadt Darmstadt ein wichtiges Anliegen. Daher entwickeln wir den Zoo Vivarium kontinuierlich weiter. Es ist mir eine große Freude, dass mit dem EAZA der wichtigste europäische Zooverband diese Leistung anerkannt und den Zoo Vivarium zertifiziert hat. Besonders stolz darf das Zoo-Team darauf sein, dass der Verband sein Engagement für Bildung und das Wohlbefinden der Tiere als besonders bemerkenswert bezeichnet und dem Zoo Vivarium einen Vorbildcharakter für die Zoogemeinschaft bescheinigt hat“, gratuliert Stadtkämmerer André Schellenberg.

Bereits im Vorfeld der EAZA-Prüfung hatte der Zoo Vivarium einen umfassenden Fragebogen ausfüllen und einschlägige Unterlagen dem sogenannten Screening-Team übergeben müssen. Während der zweitägigen Prüfung wurden unter anderem die Gehege, Aquarien und Quarantäneeinrichtungen, aber auch die Verwaltungs- und Lagerräume begutachtet. Beurteilt wurden weiterhin Verwaltungsabläufe in Bezug auf Tierhaltung und Tiertausch, die zoopädagogische Arbeit und das Engagement des Zoo Vivarium für den Artenschutz. Mit der Teilnahme an mittlerweile 16 Erhaltungszuchtprogrammen und dem zooeigenen Projekt zum Bestandsschutz einheimischer Schmetterlinge konnte der Zoo Vivarium Pluspunkte sammeln.

Über die EAZA 1992 als Nachfolgeorganisation des Zooverbandes der Europäischen Gemeinschaft gegründet, umfasst die EAZA inzwischen rund 400 Zoos, Aquarien und Zooverbände aus über 35 Ländern in Europa und dem Nahen Osten. Zudem ist sie Mitglied der WAZA, dem Weltverband für Zoos und Aquarien. Das Aufgabenspektrum der EAZA umfasst alle Bereiche der Zooarbeit wie Tierhaltung, Zucht, Werbung sowie Organisation. Um dem gerecht zu werden, gibt es verschiedene Komitees, wie das 1995 zur Koordinierung von Zuchtprogrammen gegründete EEP-Komitee. Tagungen dienen dem Gedankenaustausch, der Vernetzung und der kontinuierlichen Verbesserung der Zootierhaltung aller Mitgliedseinrichtungen. Zudem widmet sich die EAZA jedes Jahr einer bedrohten Tiergruppe oder einem bedrohten Lebensraum und ruft Zoos und Aquarien dazu auf, ihre Besucherinnen und Besucher für das jeweilige Artenschutzproblem zu sensibilisieren (https://www.eaza.net/).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt